Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Öffentlichkeitsfahndung nach Straftäter/in

Barth (ots)

Auf Beschluss des Amtsgerichtes Stralsund bittet die Kriminalpolizei in Barth die Bevölkerung um Mithilfe bei der Öffentlichkeitsfahndung nach einem/r mutmaßlichen Straftäter/in.

Bereits im Juli 2025 wurde bei der Polizei in Barth angezeigt, dass eine EC-Karte entwendet wurde. In der weiteren Folge kam es mit dieser Karte bei der Sparkasse in Zingst zu einer unberechtigten Abhebung eines dreistelligen Geldbetrages.

Mit den Aufzeichnungen der Videokameras erhofft sich die Kriminalpolizei nun Hinweise aus der Bevölkerung, welche die bislang unbekannte Person identifizieren oder mögliche Aufenthaltsorte bekannt werden lassen.

Die Person trug während der Abhebung einen hellblauen Jogginganzug mit Kapuze, helle Schuhe und einen Mundschutz. Ferner war die unbekannte Person in Begleitung einer männlichen Person, welche bei der Abhebung die Örtlichkeit absicherte. Diese Person trug eine schwarze Kapuzenjacke, hellblaue Jeans und helle Sandaletten. Weiter trug die männliche Person zum Tatzeitpunkt einen gräulich kurzen Vollbart.

Das Bild der gesuchten Personen ist hier zu finden: https://tinyurl.com/2yq5l3t2.

Wer Angaben zu der abgebildeten Person machen kann, wird gebeten sich im Polizeirevier Barth (038231 6720), der Onlinewache unter www.polizei.mvnet.de oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Die Printmedien werden gebeten, bei der Veröffentlichung dieses Aufrufs das angefügte Bild mit aufzunehmen. Die Rundfunksender werden ebenfalls gebeten, diese Öffentlichkeitsfahndung auszustrahlen.

