POL-NB: Hecke in Grimmen wurde in Brand gesetzt

Am Donnerstagnachmittag, dem 09.10.2025, kam es in Grimmen zu einem Feuerwehreinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen wurde durch unbekannte Täter eine Hecke in der Karlstraße angezündet. Das Feuer breitete sich in der Hecke schnell aus, griff auf Mülltonnen über und beschädigte auch ein Carport. Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Grimmen hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Löscharbeiten beendet, bevor das Feuer für ein Wohngebäude gefährlich wurde.

Die eingesetzten Polizeikräfte aus Grimmen nahmen die Ermittlungen in einem Strafverfahren auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.

