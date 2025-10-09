PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Hecke in Grimmen wurde in Brand gesetzt

Grimmen (LK VR) (ots)

Am Donnerstagnachmittag, dem 09.10.2025, kam es in Grimmen zu einem Feuerwehreinsatz.

Nach ersten Erkenntnissen wurde durch unbekannte Täter eine Hecke in der Karlstraße angezündet. Das Feuer breitete sich in der Hecke schnell aus, griff auf Mülltonnen über und beschädigte auch ein Carport. Die hinzugezogene Freiwillige Feuerwehr Grimmen hatte den Brand schnell unter Kontrolle und konnte die Löscharbeiten beendet, bevor das Feuer für ein Wohngebäude gefährlich wurde.

Die eingesetzten Polizeikräfte aus Grimmen nahmen die Ermittlungen in einem Strafverfahren auf. Der Gesamtschaden wird auf etwa 1.000 EUR geschätzt.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/ Polizeiführer vom Dienst

Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de
http://www.polizei.mvnet.de

Rückfragen innerhalb der Bürozeiten:
Bitte richten Sie Ihre Nachfragen innerhalb der Bürozeiten an die
jeweils regional und thematisch zuständige Pressestelle
(Polizeiinspektionen Stralsund, Anklam oder Neubrandenburg sowie
Polizeipräsidium Neubrandenburg).

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

