Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher mittags unterwegs

Woldegk (ots)

Gegen 11.00 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter an einem Haus in der Waldstraße in Woldegk zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen hat er mutmaßlich zunächst einen Schuppen auf dem Grundstück aufgebrochen und wollte danach in das Einfamilienhaus einbrechen.

Bewohner bemerkten die Geräusche, sahen den Fremden und schlugen den Täter bei seinem Einbruchsversuch in die Flucht. Er soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein inklusive einer schwarzen Wintermütze. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack bei sich getragen.

Wem der beschriebene Mann in der Waldstraße oder in umliegenden Bereichen zur Tatzeit aufgefallen ist, kann sich mit Informationen an die Polizei Friedland wenden unter 039601 / 300224.

Rückfragen bitte an:

Für Medienvertreter:
Claudia Berndt
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Pressestelle
Telefon: 0395/5582-5003
E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de


Rückfragen außerhalb der Bürozeiten und am Wochenende:
Polizeipräsidium Neubrandenburg
Einsatzleitstelle/Polizeiführer vom Dienst
Telefon: 0395 5582 2223
E-Mail: elst-pp.neubrandenburg@polmv.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell

  • 09.10.2025 – 09:48

    POL-NB: Drei Einbrüche in einer Nacht beschäftigen Stralsunder Polizei

    Sralsund (ots) - Der Stralsunder Polizei wurden am gestrigen Mittwoch, dem 09. Oktober 2025, gleich drei Einbruchsdiebstähle gemeldet. In der Zeit vom Dienstag (07. Oktober 2025), 18:30 Uhr, bis zum Mittwoch (08. Oktober 2025), 05:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Blumengeschäft in der Möchstraße. Der Laden wurde ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 09:23

    POL-NB: Kunsthaus beschmiert - Zeugen gesucht

    Neustrelitz (ots) - Das Kunsthaus in der Schlossstraße in Neustrelitz ist in der Nacht beschmiert worden. Von einer politisch motivierten Tat wird aktuell nicht ausgegangen. Der oder die bisher unbekannten Täter haben mit Farben Fenster und die Zaunfassade beschmiert. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 500 Euro. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen. Die Ermittlungen werden durch die Kripo ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 08:30

    POL-NB: Alkoholisierter Mann bedroht und beleidigt Polizeibeamte

    Stralsund (ots) - Am heutigen Donnerstag (09. Oktober 2025) wurde die Stralsunder Polizei um 00:30 Uhr zum Alten Markt gerufen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein Mann verfassungsfeindliche Ausrufe getätigt haben. Die Beamten konnten vier augenscheinlich betrunkene und polizeibekannte Männer antreffen. Ein 28-Jähriger deutscher Mann wirkte stark alkoholisiert ...

    mehr
