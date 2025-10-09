Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Einbrecher mittags unterwegs

Woldegk (ots)

Gegen 11.00 Uhr hat sich ein bislang unbekannter Täter an einem Haus in der Waldstraße in Woldegk zu schaffen gemacht. Nach ersten Erkenntnissen hat er mutmaßlich zunächst einen Schuppen auf dem Grundstück aufgebrochen und wollte danach in das Einfamilienhaus einbrechen.

Bewohner bemerkten die Geräusche, sahen den Fremden und schlugen den Täter bei seinem Einbruchsversuch in die Flucht. Er soll komplett schwarz gekleidet gewesen sein inklusive einer schwarzen Wintermütze. Zudem habe er einen schwarzen Rucksack bei sich getragen.

Wem der beschriebene Mann in der Waldstraße oder in umliegenden Bereichen zur Tatzeit aufgefallen ist, kann sich mit Informationen an die Polizei Friedland wenden unter 039601 / 300224.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell