Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Polizeibeamte durch Randalierer in Neubrandenburg angegriffen

Neubrandenburg (ots)

Am Donnerstagabend, dem 09.10.2025, gegen 20:15 Uhr, wurde die Polizei durch einen Anwohner in die Mlada-Boleslaver-Straße in Neubrandenburg gerufen, da dort eine männliche Person randaliert und parkende Autos beschädigt.

Die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Friedland konnten am Ort des Geschehens eine männliche Person feststellen, welche sich zwischen den Autos versteckte. Hierbei handelte es sich um einen 35-jährigen, alkoholisierten Neubrandenburger mit deutscher Staatsangehörigkeit.

Im Zuge der Sachverhaltsklärung wurde die Person immer aggressiver, versuchte die Beamten anzugreifen und widersetzte sich aktiv allen polizeilichen Maßnahmen, sodass der Störer durch die Beamten unter Kontrolle gebracht und in Gewahrsam genommen werden musste.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von 2,04 Promille. Der Sachschaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizisten blieben unverletzt, der Tatverdächtige verletzte sich leicht.

Es wurden Strafanzeigen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, des Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte und der Beleidigung gefertigt. Die weiteren Ermittlungen erfolgen nun durch die Kriminalpolizei Neubrandenburg.

Im Auftrag

Erik Günther

Polizeihauptkommissar Polizeipräsidium Neubrandenburg Dezernat 1/ Einsatzleitstelle Polizeiführer vom Dienst

