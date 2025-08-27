PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Radfahrer stößt gegen Auto und verletzt sich

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, 27.08.2025, gegen 12:30 Uhr, befuhr ein Mann mit einem schwarzen E-Bike die Saynstraße aus Richtung Koblenzer Straße und bog hinter dem LIDL-Markt nach links in die enge Kirchbergstraße ein, die zur Nassauischen Straße führt. Eine in dieser engen Straße entgegenkommende Autofahrerin war noch wenige Meter von der Einmündung entfernt, als der E-Bike-Fahrer frontal gegen ihr Auto stieß und stürzte. Er hatte durch das Einbiegen im engen Bogen möglicherweise gegen das Rechtsfahrgebot verstoßen. An dem Fahrrad entstand vermutlich kein, an dem Personenkraftwagen nur sehr geringer Schaden. Der etwa 50jährige Mann, der ohne Helm und ganz in kurze schwarze Radfahrermontur gekleidet war, Brille und Vollbart trug, versicherte mehrfach, dass ihm ja nichts passiert sei und verließ dann die Unfallörtlichkeit. Allerdings erkannte die Unfallgegnerin leicht blutende Verletzungen am Knie und den Handballen des Radfahrers. Sie gab den Unfall anschließend bei der Polizeiinspektion zu Protokoll.

Der Fahrer des E-Bikes und eine wahrscheinliche Anwohnerin, die den Vorfall beim Spazierengehen mit ihrem Hund beobachtet und ihre Hilfe angeboten hatte, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662 95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 27.08.2025 – 11:14

    POL-PDMT: Nauort - Feuerwehreinsatz wegen Gasgeruch - Vorabmeldung -

    56237 Nauort (ots) - Gegen 10.35 Uhr bemerkte eine Anwohnerin Gasgeruch in ihrem Wohnhaus. Die Feuerwehr ist vor Ort und klärt den Sachverhalt ab. Es stehen zwar einige Feuerwehrfahrzeuge vor Ort, eine Evakuierung ist jedoch nicht erforderlich, eine Gefahr für die angrenzenden Gebäude besteht nicht. Rückfragen bitte an: Polizeiwache Höhr-Grenzhausen ...

    mehr
  • 27.08.2025 – 02:44

    POL-PDMT: Polizeieinsatz anlässlich einer verdächtigen Person

    Kausen (ots) - Am Dienstagabend, 26.06.2025, kam es zu einem Polizeieinsatz anlässlich einer verdächtigen Person in Kausen. Zeugen hatten zuvor eine Person auf der Straße beobachtet, welche einen waffenähnlichen Gegenstand im Hosenbund mitgeführt haben und zudem mit diesem hantiert haben soll. Hiernach habe die Person ein Wohnanwesen betreten. Aufgrund einer nicht ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 21:39

    POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

    Höhn (ots) - Am 26.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige PKW-Führerin die K57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 57-jährige Fahrer des Transporters befuhr die Strecke in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren