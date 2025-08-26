PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

Höhn (ots)

Am 26.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 48-jährige PKW-Führerin die K57 von Höhn kommend in Fahrtrichtung Fehl-Ritzhausen. Der 57-jährige Fahrer des Transporters befuhr die Strecke in entgegengesetzter Richtung. In einer Rechtskurve gerät die PKW-Fahrerin aus noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und es kam zur Kollision zwischen den Fahrzeugen. Die PKW-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der Beifahrer des PKW, sowie der Fahrer des Transporters wurden leicht verletzt. Die Unfallaufnahme dauerte bis in die frühen Abendstunden. Die K57 war bis 21:30 Uhr voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

