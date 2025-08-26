PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Call Center Betrüge - aktuelle Welle

Montabaur (ots)

Montabaur und Umgebung. Die Polizei Montabaur warnt die Bevölkerung vor einer aktuellen Welle an sogenannten Call Center Betrügen.

In der Region Westerwald werden wieder betrügerische Anrufe festgestellt. Es werden vorwiegend ältere Menschen mit dem modus operandi Falscher Polizeibeamter angerufen und unter Vorspiegelung einer Legende zur Offenlegung und späteren Herausgabe von Wertsachen verleitet.

Bislang konnten drei Anrufe in der Region Montabaur/Westerwald festgestellt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 17:00

    POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht

    KAub (ots) - Am 26.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Kaub in der Gartenstraße. Hier wurde ein geparktes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt. Sachdienliche Hinweise melden sie bitte der PI St. Goarshausen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Montabaur Polizeiinspektion St. Goarshausen Bahnhofstraße 12 56346 St. Goarshausen Telefon: ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:35

    POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall auf der K57

    Höhn (ots) - Am 26.08.2025 kam es gegen 13:00 Uhr auf der K57 zwischen Höhn und Fehl-Ritzhausen zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Transporter. Polizei und Rettungskräfte befinden sich am Einsatzort. Die Unfallaufnahme dauert noch an. Die K57 ist für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet. ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 20:04

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit verletztem Kind

    Goddert (ots) - Am 25.08.2025 um 17:02 Uhr kam es in der Ortslage von Goddert an einer Einmündung zur Hauptstraße zu einem Unfall mit einem verletzten Kind. Der sechsjährige Junge wollte vorfahrtsberechtigt mit seinem Fahrrad die Einmündung in Richtung Spielplatz passieren. Ein 46-jähriger PKW-Fahrer beachtete dabei die Regel rechts vor links nicht und kollidierte mit dem Jungen auf seinem Rad. Das Kind zog sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren