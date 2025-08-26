POL-PDMT: Zeugen gesucht nach Verkehrsunfallflucht
KAub (ots)
Am 26.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 08:30 Uhr bis 15:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Kaub in der Gartenstraße. Hier wurde ein geparktes Fahrzeug im Heckbereich beschädigt.
Sachdienliche Hinweise melden sie bitte der PI St. Goarshausen.
Rückfragen bitte an:
Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion St. Goarshausen
Bahnhofstraße 12
56346 St. Goarshausen
Telefon: 06771-93270
Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell