PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nachtragsmeldung: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Höhn (ots)

Am Montag, den 25.08.2025, gegen 13:55 Uhr, kam es zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B255 zwischen den Ortslagen Höhn und Ailertchen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 24-jähriger Fahrzeugführer mit seinem PKW die B255 aus Richtung Höhn in Fahrtrichtung Ailertchen. Hinter ihm befand sich ein 61-jähriger Motorradfahrer. Der PKW bremste aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache ab, wonach es zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen kam. Ersthelfer begannen unmittelbar danach mit der Reanimation des Motorradfahrers. Der Motorradfahrer aus der VG Westerburg erlag jedoch noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. Der Fahrzeugführer des PKWs wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Die Bundesstraße war zwecks Unfallaufnahme für etwa fünf Stunden voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663 9805-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 15:01

    POL-PDMT: Hilgert - Erneute Sachbeschädigung an mehreren Pkw-Reifen durch Schrauben

    Hilgert (ots) - Bereits letztes Jahr im Zeitraum vom Sommer 2023 bis April 2024 sind bei der Polizei Höhr-Grenzhausen, gehäuft Vorfälle angezeigt worden, bei denen Pkw-Reifen durch Schrauben beschädigt wurden. Seit Mitte August 2025, gab es wieder zwei neue Fälle. Eine Auswertung ergab einen Schwerpunkt für den Bereich der Bergstraße in Hilgert. Die Anzahl der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 14:29

    POL-PDMT: Presseerstmeldung: Schwerer Verkehrsunfall

    Höhn (ots) - Am 25.08.2025 kam es gegen 13:55 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B255, zwischen den Ortschaften Höhn und Ailertchen. Die B255 ist in dem Bereich im Moment zwecks Unfallaufnahme voll gesperrt. Es wird unaufgefordert nachberichtet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Westerburg 02663 ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 02:43

    POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

    Rückeroth (ots) - Am Sonntag, den 24.08.2025, um 23:48 Uhr meldet sich ein 46-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Ransbach-Baumbach bei der Polizeiinspektion Montabaur und gibt an, dass er soeben in Rückeroth aus Unachtsamkeit gegen ein geparktes Fahrzeug gefahren sei. Bei der anschließenden Verkehrsunfallaufnahme wurde durch die Polizeibeamten festgestellt, dass neben der angegebenen Unachtsamkeit vielmehr die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren