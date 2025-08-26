PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Zeugenaufruf nach Unfallflucht und Verkehrsgefährdung unter Einfluss von Alkohol

Nastätten (ots)

Am 26.08.2025 kam es gegen 14:05 Uhr in Nastätten, in der Paul-Spindler-Straße, Ecke Römerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nachdem der Verursacher in ein Schaufenster fuhr, entfernte er sich von der Unfallörtlichkeit. Laut Zeugen sei der Verursacher anschließend die K77 in Richtung Bettendorf gefahren und habe dort weitere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Der verantwortliche Fahrzeugführer wurde im weiteren Verlauf der Fahndungsmaßnahmen an seiner Wohnanschrift angetroffen, er war stark alkoholisiert. Zeugen, insbesondere entlang der K77, aber auch im Bereich der Paul-Spindler-Straße, sowie der Römerstraße, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in St. Goarshausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-93270

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

