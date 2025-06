Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 38-Jähriger klaut Damenfahrrad und versucht erneut zu stehlen

Magdeburg (ots)

Am Donnerstag, den 12. Juni 2025 informierte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens um 02:45 Uhr die Bundespolizei über eine Diebstahlshandlung auf dem Vorplatz des Magdeburger Hauptbahnhofes. Eine Streife der Bundespolizei nahm sich der Situation sofort an. Bei Erkennen der Beamten warf der 38-Jährige die zuvor entwendeten Sitzauflagen von zwei Fahrrädern sowie einen Stoffbeutel weg. Er konnte durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Der Deutsche führte zudem ein Damenfahrrad mit sich, welches aus einer weiteren Diebstahlshandlung aus dem Stadtgebiet Magdeburg stammte. In dem weggeworfenen Beutel fanden die Beamten eine Akku-Flex und ein Cuttermesser. Die verfahrensrelevanten Gegenstände wurden sichergestellt und der Beschuldigte erhielt entsprechend eine erneute Strafanzeige wegen Diebstahls.

