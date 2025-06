Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Aneinanderreihung von Diebstählen im Lebensmittelgeschäft

Halle (Saale) Hauptbahnhof (ots)

Am Dienstag, den 10. Juni 2025 wurde das Bundespolizeirevier im Hauptbahnhof Halle (Saale) wiederholt über Diebstähle in einem Lebensmittelgeschäft informiert. Hierbei entwendeten die Tatverdächtigen Waren des täglichen Bedarfs aus der Filiale, ohne diese zuvor zu bezahlen. Ein Ladendetektiv stellte um 11:55 Uhr eine 26-jährige Deutsche. Bis 18:40 Uhr folgten in Summe vier weitere Handlungen, bei welchen ein 21-jähriger Georgier, ein 17-jähriger Syrer und zwei deutsche Staatsangehörige im Alter von 15 und 21 Jahren durch den achtsamen Detektiv festgestellt wurden. Seitens der verständigten Bundespolizisten erfolgten Identitätsfeststellungen und Belehrungen im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen. Die aufnehmenden Beamten kontaktierten die jeweiligen gesetzlichen Vertreter der beiden Jugendlichen. Alle fünf Personen er-hielten je eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

