Polizei Gütersloh

POL-GT: Rauchentwicklung an Mehrfamilienhaus - Auf'm Knüll

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Freitagmorgen (08.11., 01.00 Uhr) wurden Feuerwehr und Polizei über eine Rauchentwicklung an einem Mehrfamilienhaus in der Straße Auf'm Knüll informiert. Als die Rettungskräfte eintrafen, drang Rauch aus dem Kellerabgang. Davor lag angehäufter Unrat.

Die Feuerwehr dämmte die Rauchentwicklung ein. Personen wurden ersten Angaben nach nicht verletzt.

Die Polizei Gütersloh hat die Ermittlungen zu der Brandursache aufgenommen. Ersten Ermittlungen nach entwickelte sich der Rauch an dem Unrat vor dem Kellerabgang. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Brandentstehung machen können? Wer hat in der Nacht, bzw. am Abend verdächtige Personen rund um den Brandort gesehen? Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

