Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Schnelles Einschreiten der Polizei bei Streitigkeiten in der Meininger Innenstadt

Meiningen (ots)

Eine Vielzahl von Anrufen gingen am Nachmittag des 22.10.2025 bei der Meininger Polizei ein. Anlass war eine körperliche Auseinandersetzung mehrerer Personen in der Luisenstraße unweit des Meininger Marktplatzes. Zeugen teilten mit, dass sich Personen auf offener Straße beleidigen und sogar körperlich attackieren. Durch schnelles und konsequentes Einschreiten der Beamten der Meininger Polizei konnte die Situation schnell unter Kontrolle gebracht und eine Stafverfolgung vollumfänglich eingeleitet werden. Anwesende, Passanten und Anwohner reagierten durchgängig positiv auf das schnelle Einschreiten der Polizei, viele Hinweise, welche zur Tataufklärung beitragen, konnten im Rahmen von Zeugenaussagen aufgenommen werden. Auch in Zukunft wird die Polizei zusammen mit allen anderen Verantwortlichen, welche für die Sicherheit und Ordnung der Stadt Meiningen verantwortlich sind, konsequent und fokusiert zusammenarbeiten, um Meiningen noch sicherer zu machen!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

