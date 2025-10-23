PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Krad geflüchtet

Schmalkalden (ots)

Beamte der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen stellten Mittwochvormittag einen Motorradfahrer in der Recklinghäuser Straße in Schmalkalden fest. Sie erkannten den Mann und wussten, dass dieser nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem war das am Krad angebrachte Kennzeichen auf einen Anhänger ausgegeben. Die Polizisten entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle, woraufhin der 40-jährige Fahrer Gas gab. Er überfuhr bei seiner Flucht in Richtung Trusetal rote Ampeln und überholte trotz Gegenverkehrs, wodurch andere Verkehrsteilnehmer gefährdet wurden. Um weitere Gefahren für Unbeteiligte zu verhindern, brachen die Polizisten die Verfolgung ab. Da sie den Fahrer zweifelsfrei erkannt hatten, bearbeiten sie jetzt eine Anzeige u.a. wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Polizei bittet Verkehrsteilnehmer, die durch die rücksichtslose Fahrweise des 40-Jährigen gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0274834/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

