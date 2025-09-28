PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Verkehrsunfall mit Pferd auf der BAB 1

Nonnweiler (ots)

Am Samstag, den 27.09.2025, gegen 20:43 Uhr, gingen bei der Polizeiinspektion Nordsaarland sowie der Führungs- und Lagezentrale zahlreiche Notrufe ein, wonach auf der BAB 1 im Bereich Otzenhausen ein Pferd aus einem fahrenden Pferdeanhänger auf die Fahrbahn gesprungen sei. Kurz darauf meldeten Verkehrsteilnehmer Kollisionen zwischen dem Tier und mehreren Fahrzeugen. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass insgesamt vier Pkw mit dem Pferd kollidiert waren. An den Fahrzeugen entstand teils erheblicher Sachschaden. Das Pferd verendete an der Unfallstelle, Personen wurden nach jetzigem Kenntnisstand nicht verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie die Bergung der Fahrzeuge und des Tieres musste die BAB 1 für rund zwei Stunden teilweise vollgesperrt werden. An den Maßnahmen vor Ort waren neben Kräften der Polizeiinspektionen Nordsaarland, St. Wendel und Neunkirchen auch Einsatzkräfte der Polizei Rheinland-Pfalz sowie die örtliche Feuerwehr beteiligt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL - D. Hero, POK - DGL
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/90010
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

