Polizeiinspektion Nordsaarland
POL-Nordsaarland: Nachtrag zum Unfall auf der B268 vom 06.09.2025. 20-Jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben.
Losheim am See (ots)
Nachtrag zum Motorradunfall auf der B268, im Bereich Losheim am See. Der am 06.09.2025, gegen 18:45 Uhr, verunfallte 20-jährige Motorradfahrer ist am 10.09.2025 im Krankenhaus, aufgrund der schweren Verletzungen, verstorben. PI Nordsaarland berichtete über den Unfall mit der Pressemeldung vom 07.09.2025, 08:22 Uhr.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Nordsaarland
NORDSL- DGL, PHK König
Hermann-Löns-Straße 9
66687 Wadern
Telefon: 06871/9001230
E-Mail: pi-nordsaarland@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell