Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Nachtrag zum Unfall auf der B268 vom 06.09.2025. 20-Jähriger Motorradfahrer im Krankenhaus verstorben.

Losheim am See (ots)

Nachtrag zum Motorradunfall auf der B268, im Bereich Losheim am See. Der am 06.09.2025, gegen 18:45 Uhr, verunfallte 20-jährige Motorradfahrer ist am 10.09.2025 im Krankenhaus, aufgrund der schweren Verletzungen, verstorben. PI Nordsaarland berichtete über den Unfall mit der Pressemeldung vom 07.09.2025, 08:22 Uhr.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell

