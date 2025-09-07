Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Diebstahl eines E-Bike im Center Park am Bostalsee. Polizei sucht Zeugen.

Bosen (ots)

Im Laufe des Samstagabends, 06.09.2025 zwischen 17:30 und 22:00 Uhr, kam es zu einem Fahrraddiebstahl im Center Park am Bostalsee. Das graue E-Bike der Marke "Cube" wurde durch den Eigentümer im Center Park, vor dem Apartment 116, abgestellt und mittels eines Fahrradschlosses gegen die Wegnahme gesichert. In dem genannten Tatzeitraum wurde das Schloss durch den Täter auf unbekannte Art und Weise geöffnet und das Fahrrad entwendet. Die Polizei sucht Zeugen der Tat. Sachdienliche Hinweise bitte an die PI Nordsaarland, Tel.: 06871-90010, richten.

