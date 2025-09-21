Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Trunkenheitsfahrt und Fahren ohne Fahrerlaubnis auf dem Parkplatz des KIK in Losheim am See. Polizei sucht Zeugen.

Losheim am See (ots)

Einem Einsatzfahrzeug der PI Nordsaarland fiel am Sonntag, 21.09.2025, gegen 13:30 Uhr, ein Fahrzeug der Marke Volvo V70, mit angebrachten französischen Kennzeichen, auf dem Parkplatz des KIK-Marktes in der Haagstraße in Losheim am See, auf. Das Fahrzeug war mit zwei Personen besetzt. Bei der durchgeführten Verkehrskontrolle erhärtete sich der Tatverdacht einer Trunkenheitsfahrt gegen den 56-jährigen Mann, welcher auf dem Fahrersitz saß. Das Fahrzeug wurde offensichtlich kurz zuvor zu dem Parkplatz geführt. Zudem war weder er, noch die weitere weibliche Person im Fahrzeug, im Besitz einer Fahrerlaubnis. Bei dem männlichen Fahrzeuginsassen wurde eine Blutprobe entnommen. Zwecks Verhinderung der Weiterfahrt, wurde der Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Zeugen die Angaben machen können, wann das Fahrzeug auf den KIK-Parkplatz geführt wurde bzw. zu dem Fahrzeugführer, werden gebeten sich mit der PI Nordsaarland, Tel. 06871-90010, in Verbindung zu setzen.

