Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Garteneinbrüche - Zeugen gesucht

Römhild (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend bis 
Mittwochvormittag gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartengrundstücken in
der Gustav-F.-Höfling-Straße in Römhild.

- In einem Garten zerstörten sie zunächst die Bewegungsmelder und 
drangen mit Gewalt in zwei Schuppen ein. Sie entwendeten zwei 
Wildkameras, eine Kettensäge, ein Akkuschrauber-Set und eine blaue 
Simson S51. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

- Auf einem weiteren Gartengrundstück öffneten die Unbekannten 
gewaltsam ein Gartenhäuschen, sowie einen weiteren Raum und stahlen 
eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden beläuft 
sich auf etwa 2.300 Euro.

- Aus den gewaltsam geöffneten Schuppen eines dritten Gartens nehmen 
die Täter eine weiße Simson S70, eine Kettensäge, einen Monitor und 
einen Solarenergiespeicher mit. Auch am Gartenhäuschen machten sie 
sich zu schaffen. Daraus entwendeten sie mehrere Maschinen, u.a. 
einen Akkuschrauber, einen Akkubohrer, eine Akkuschlagbohrer sowie 
einen Bohrhammer. Der Gesamtschaden liegt bei über 7.000 Euro.

Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang zwischen ein 
Einbrüchen aus und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben 
können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich 
gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der 
Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

