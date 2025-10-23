Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrere Garteneinbrüche - Zeugen gesucht

Römhild (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Dienstagabend bis Mittwochvormittag gewaltsam Zutritt zu mehreren Gartengrundstücken in der Gustav-F.-Höfling-Straße in Römhild. - In einem Garten zerstörten sie zunächst die Bewegungsmelder und drangen mit Gewalt in zwei Schuppen ein. Sie entwendeten zwei Wildkameras, eine Kettensäge, ein Akkuschrauber-Set und eine blaue Simson S51. Der Gesamtschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. - Auf einem weiteren Gartengrundstück öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Gartenhäuschen, sowie einen weiteren Raum und stahlen eine Kettensäge sowie einen Akkuschrauber. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 2.300 Euro. - Aus den gewaltsam geöffneten Schuppen eines dritten Gartens nehmen die Täter eine weiße Simson S70, eine Kettensäge, einen Monitor und einen Solarenergiespeicher mit. Auch am Gartenhäuschen machten sie sich zu schaffen. Daraus entwendeten sie mehrere Maschinen, u.a. einen Akkuschrauber, einen Akkubohrer, eine Akkuschlagbohrer sowie einen Bohrhammer. Der Gesamtschaden liegt bei über 7.000 Euro. Die Polizei geht derzeit von einem Zusammenhang zwischen ein Einbrüchen aus und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können oder verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich gesehen haben, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Polizeiinspektion Hildburghausen zu melden.

