Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall verursacht und abgehauen

Schmalkalden (ots)

Eine Autofahrerin fuhr Mittwochabend auf der Landstraße 1026 aus Richtung B19 kommend in Richtung Schmalkalden. Gegen 20:50 Uhr setzte ein bislang unbekannter ihr entgegenkommender Fahrzeugführer als zweiter einer Kolonne zum Überholen des vor ihm fahrenden Fahrzeuges an. Die Frau führte eine Gefahrenbremsung durch und wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß mit dem Überholenden zu vermeiden. Dabei stieß sie jedoch gegen die Leitplanke, wodurch Sachschaden entstand. Ohne anzuhalten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung B19 fort. Zeugen, die Hinweise zu der Unfallflucht oder dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0275554/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell