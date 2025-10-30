PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MA: Mannheim: Vorfahrtmissachtung führt zu Zusammenstoß

Mannheim (ots)

Am Mittwochmittag gegen 14:00 Uhr ereignete sich im Kreuzungsbereich der Dürkheimer Straße/Rüdesheimer Straße ein Unfall, bei dem Sachschaden an zwei beteiligten Autos entstand.

Eine 60-jährige Toyota-Fahrerin kam aus Richtung Neustadter Straße und fuhr entlang der Dürkheimer Straße. An der Kreuzung zur Rüdesheimer Straße missachtete sie ersten Unfallermittlungen zufolge die Vorfahrt eines von rechts kommenden Autofahrers. Sie kollidierte mit dem Audi des 29-jährigen Fahrers, der auf der Rüdesheimer Straße in Richtung Mannheimer Straße unterwegs war. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Celina-Marie Petersen
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

