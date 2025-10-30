Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB5: Auto auf Autobahn in Vollbrand - Vollsperrung, KORREKTURMELDUNG PM Nr.3

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Entgegen der bisherigen Pressemitteilungen zu dem Fahrzeugbrand auf der A5 kurz vor dem Autobahnkreuz Weinheim befand sich nicht die Feuerwehr Weinheim an der Einsatzstelle. Die Löscharbeiten wurden durch die freiwillige Feuerwehr Hemsbach durgeführt.

Das Polizeipräsidium Mannheim bittet den Fehler in den Pressemitteilungen zu entschuldigen.

