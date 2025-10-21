Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Pistole und Messer

Essen (ots)

Am 20. Oktober fanden Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof eine Druckluftpistole und ein Messer bei einem Mann.

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den deutschen Staatsangehörigen. Als die Beamten ihn nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen fragten, bejahte er die Frage. Daraufhin durchsuchten sie ihn. Dabei entdeckten sie eine Druckluftpistole mit dazugehörigen Kartuschen, ein Einhandmesser sowie eine Messerklinge.

Die Uniformierten beschlagnahmten alle Gegenstände und belehrten den 24-Jährigen. Dieser machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Bundespolizisten den wohnungslosen Mann und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

