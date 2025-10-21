PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Pistole und Messer

BPOL NRW: Bundespolizei beschlagnahmt Pistole und Messer
  • Bild-Infos
  • Download

Essen (ots)

Am 20. Oktober fanden Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof eine Druckluftpistole und ein Messer bei einem Mann.

Gegen 15:30 Uhr kontrollierten die Einsatzkräfte den deutschen Staatsangehörigen. Als die Beamten ihn nach gefährlichen oder verbotenen Gegenständen fragten, bejahte er die Frage. Daraufhin durchsuchten sie ihn. Dabei entdeckten sie eine Druckluftpistole mit dazugehörigen Kartuschen, ein Einhandmesser sowie eine Messerklinge.

Die Uniformierten beschlagnahmten alle Gegenstände und belehrten den 24-Jährigen. Dieser machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch.

Nach Abschluss aller Maßnahmen entließen die Bundespolizisten den wohnungslosen Mann und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ein.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Bundespolizeiinspektion Dortmund
Pressestelle
Luca Wilmes
Telefon: +49 (0) 231/ 56 22 47 - 1011
Mobil: +49 (0) 171/ 30 55 131
E-Mail: presse.do@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

Untere Brinkstraße 81-89
44141 Dortmund

www.bundespolizei.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeidirektion Sankt Augustin mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Weitere Meldungen: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 11:00

    BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb dank Ortung

    Essen, Düsseldorf (ots) - Am 20. Oktober führte die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte an den Hauptbahnhöfen Essen und Düsseldorf mithilfe einer Ortungsfunktion zur Ergreifung eines afghanischen Staatsangehörigen. Gegen 7:10 Uhr meldete ein deutscher Staatsangehöriger seinen Laptop bei der Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof als gestohlen. Mithilfe eines Ortungsgeräts, das sich an dem Gerät befand, konnte er den ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 12:58

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle gegen 24-Jährigen

    Bielefeld (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (19. Oktober) einen 24-Jährigen in einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld festgenommen. Der Georgier wurde von den Staatsanwaltschaften Dortmund und Bielefeld mit Haftbefehlen gesucht. 2023 war er von den Amtsgerichten Hamm und Bielefeld wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden. Die noch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren