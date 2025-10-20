Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle gegen 24-Jährigen

Bielefeld (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (19. Oktober) einen 24-Jährigen in einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld festgenommen. Der Georgier wurde von den Staatsanwaltschaften Dortmund und Bielefeld mit Haftbefehlen gesucht.

2023 war er von den Amtsgerichten Hamm und Bielefeld wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden. Die noch offenen Geldstrafen von insgesamt 1079 Euro konnte der Gesuchte direkt bei der Bundespolizei einzahlen. Das ersparte ihm eine Ersatzfreiheitsstrafe von 63 Tagen.

