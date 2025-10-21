PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt knapp 5.000 Euro Geldstrafe am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Çukurova (Türkei) gelang Einsatzkräften der Bundespolizei am Abend des 20. Oktober gegen 20 Uhr ein nicht alltäglicher Fahndungserfolg.

Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Belgiers stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Festnahme gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft München II hat den Mann wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise rechtskräftig verurteilt.

Um eine 59-tägige Haftstrafe abzuwenden, musste der Reisende eine Geldstrafe von insgesamt 4.841 Euro entrichten. Nach Zahlung des Betrags konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen und sogar noch seinen Flug antreten.

Die Maßnahme zeigt, wie eng grenzpolizeiliche Kontrollen mit der Strafverfolgung verzahnt sind. Offene Geldstrafen oder Haftbefehle können so auch bei Routinekontrollen vollstreckt werden.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeidirektion Sankt Augustin
Pressestelle
Mathias Kämpfer

Telefon: +49 (0) 2203 95 22-1041
E-Mail: bpolifh.cgn.presse@polizei.bund.de
X (Twitter): @BPOL NRW

www.bundespolizei.de

Postfach 980125
51129 Köln

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.bundespolizei.de oder
unter oben genannter Kontaktadresse.

  • 20.10.2025 – 12:58

    BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt zwei Haftbefehle gegen 24-Jährigen

    Bielefeld (ots) - Beamte der Bundespolizei haben am Sonntagnachmittag (19. Oktober) einen 24-Jährigen in einer Kontrolle im Hauptbahnhof Bielefeld festgenommen. Der Georgier wurde von den Staatsanwaltschaften Dortmund und Bielefeld mit Haftbefehlen gesucht. 2023 war er von den Amtsgerichten Hamm und Bielefeld wegen Diebstahls zu Geldstrafen verurteilt worden. Die noch ...

  • 20.10.2025 – 09:53

    BPOL NRW: Bundespolizisten nehmen Mann (30) mit europäischem Haftbefehl fest

    Duisburg (ots) - Beamte der Bundespolizei nahmen am Sonntagabend (19. Oktober 2025) um 18.00 Uhr einen Mann im Duisburger Hauptbahnhof mit europäischem Haftbefehl fest. Der 30-Jährige wurde abschließend dem Polizeigewahrsam Duisburg zugeführt. Im Personentunnel des Duisburger Hauptbahnhofes kontrollierten eingesetzte Bundespolizisten den 30-jährigen Polen. Bei der ...

