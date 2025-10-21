Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei vollstreckt knapp 5.000 Euro Geldstrafe am Flughafen Köln/Bonn

Flughafen Köln/Bonn (ots)

Bei der Ausreisekontrolle eines Fluges nach Çukurova (Türkei) gelang Einsatzkräften der Bundespolizei am Abend des 20. Oktober gegen 20 Uhr ein nicht alltäglicher Fahndungserfolg.

Bei der Kontrolle eines 41-jährigen Belgiers stellten die Beamten fest, dass der Mann zur Festnahme gesucht wird. Die Staatsanwaltschaft München II hat den Mann wegen Beihilfe zur unerlaubten Einreise rechtskräftig verurteilt.

Um eine 59-tägige Haftstrafe abzuwenden, musste der Reisende eine Geldstrafe von insgesamt 4.841 Euro entrichten. Nach Zahlung des Betrags konnte der Mann die Dienststelle wieder verlassen und sogar noch seinen Flug antreten.

Die Maßnahme zeigt, wie eng grenzpolizeiliche Kontrollen mit der Strafverfolgung verzahnt sind. Offene Geldstrafen oder Haftbefehle können so auch bei Routinekontrollen vollstreckt werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell