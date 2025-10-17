Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Aggressiver Fahrgast zieht Notbremse und verletzt Lokführer

Mainz (ots)

Am Donnerstag, den 16. Oktober 2025 um 20:45 Uhr zog ein Fahrgast im RE4 auf der Strecke von Mannheim Hauptbahnhof nach Mainz Hauptbahnhof ohne erkennbaren Grund die Notbremse. Der Zug kam daraufhin vor dem Südtunnel des Hauptbahnhofs Mainz zum Stillstand. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte ein 24-jähriger Deutscher die Notbremse betätigt und sich anschließend gegenüber dem Triebfahrzeugführer äußerst aggressiv verhalten. Dabei soll er den Lokführer mit einem Kopfstoß attackiert und diesen an der Schläfe verletzt haben. Eine Streife der Bundespolizei begab sich umgehend zum Zug. Der Tatverdächtige zeigte sich weiterhin renitent und musste mithilfe von Festhaltegriffen aus dem Zug gebracht werden. Während der Maßnahme äußerte er, zuvor Amphetamine und Alkohol konsumiert zu haben. Bei der anschließenden Durchsuchung bedrohte er zudem eine eingesetzte Polizeibeamtin. Nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde der 24-jährige auf freien Fuß belassen. Gegen den Tatverdächtigen wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung, Missbrauchs von Notrufen und Bedrohung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell