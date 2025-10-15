PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Schlafender Mann durch Tritte verletzt - Tatverdächtiger mit über 2,5 Promille festgestellt

Kaiserslautern (ots)

In den frühen Morgenstunden des 15. Oktober 2025 kam es am Südausgang des Hauptbahnhofs Kaiserslautern zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Erkenntnissen trat ein 39-jähriger Deutscher mehrfach mit seinem beschuhtem Fuß gegen den Kopf, das Gesicht sowie den Rücken eines schlafenden Mannes. Etwa drei Stunden nach der Tat traf der 66-jährige Deutsche im Personentunnel des Hauptbahnhofs auf eine Streife der Bundespolizei und schilderte den Vorfall. Die eingesetzten Polizeikräfte dokumentierten die sichtbaren Verletzungen fotografisch. Eine ärztliche Versorgung lehnte der Geschädigte ab. Der 66-Jährige konnte den Tatverdächtigen eindeutig wiedererkennen. Er wurde im Bereich des Bahnhofs festgestellt und identifiziert. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei ihm einen Wert von 2,54 Promille. Der Geschädigte war nicht alkoholisiert. Bei dem 66-jährigen Mann handelt es sich um eine Person der örtlichen Obdachlosenszene. Der Tatverdächtige ist polizeibekannt und hält sich ebenfalls oft im Bereich des Bahnhofs auf. Gegen den 39-jährigen Mann wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

