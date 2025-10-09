Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Mann schärft Messer auf Bahnhofsvorplatz

Bad Kreuznach (ots)

Am Morgen des 8. Oktober 2025 um kurz vor 08:00 Uhr informierten Reisende die Bundespolizei in Bad Kreuznach über einen Mann, der auf dem Bahnhofsvorplatz sitzen und mit einem Messer hantieren würde. Die Streife der Bundespolizei traf den Mann vor Ort an während er das Messer schliff und forderte ihn auf dieses abzulegen, was er zunächst nicht tat. Daraufhin wurde der Einsatz des DEIG (Distanz-Elektro-Impuls-Gerät), umgangssprachlich Taser, angedroht. Dies veranlasste den Herrn dazu der Aufforderung der Polizisten nachzukommen. Bei dem Mann handelte sich um einen 51-jährigen Deutschen. Das Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 10 cm wurde sichergestellt. Der 51-Jährige erhielt nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen einen Platzverweis. Gegen den Mann wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz gefertigt.

