Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau randaliert am Bahnhof Ludwigshafen Mitte - Haftbefehl

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Nachmittag des 8. Oktober 2025 um 17:00 Uhr randalierte eine 46-jährige Deutsch-Türkin am Bahnhof in Ludwigshafen Mitte. Eine Streife der Polizei Ludwigshafen stellte bei der Kontrolle fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl bestand. Daraufhin nahmen sie die Frau fest, verbrachten sie zur Dienststelle und informierten die Bundespolizei, die den Sachverhalt zuständigkeitshalber übernahm. Die 46-Jährige war wegen Beleidigung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden. Da sie den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht. Neben dem Haftbefehl bestanden gegen die Frau außerdem zwei Aufenthaltsermittlungen aufgrund des Erschleichens von Leistungen.

