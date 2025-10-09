PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Frau randaliert am Bahnhof Ludwigshafen Mitte - Haftbefehl

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am Nachmittag des 8. Oktober 2025 um 17:00 Uhr randalierte eine 46-jährige Deutsch-Türkin am Bahnhof in Ludwigshafen Mitte. Eine Streife der Polizei Ludwigshafen stellte bei der Kontrolle fest, dass gegen die Frau ein Haftbefehl bestand. Daraufhin nahmen sie die Frau fest, verbrachten sie zur Dienststelle und informierten die Bundespolizei, die den Sachverhalt zuständigkeitshalber übernahm. Die 46-Jährige war wegen Beleidigung rechtskräftig zu einer Geldstrafe von 2.700 Euro verurteilt worden. Da sie den Geldbetrag nicht aufbringen konnte, wurde sie zur Verbüßung der Ersatzfreiheitsstrafe von 45 Tagen in die JVA Rohrbach gebracht. Neben dem Haftbefehl bestanden gegen die Frau außerdem zwei Aufenthaltsermittlungen aufgrund des Erschleichens von Leistungen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1007
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 08:48

    BPOL-KL: Zugverkehr aufgrund von Vandalismusschaden beeinträchtigt

    Hauptstuhl (ots) - Am Morgen des 4. Oktober 2025 wurde die Einsatzleitstelle der Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern durch die DB Regio AG über einen Vandalismusschaden an einem Stellwerkkabel in Kenntnis gesetzt. Aufgrund einer Störung wurden Techniker der DB Regio AG gerufen und stellten auf Höhe Hauptstuhl ein durchtrenntes Kabel fest. Das Kabel wurde wohl mutwillig und mittels erhöhter Kraftanstrengung ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 08:46

    BPOL-KL: Haftbefehl am Hbf Kaiserslautern vollstreckt

    Kaiserslautern (ots) - Am Morgen des 5. Oktober 2025 wurde im Hauptbahnhof Kaiserslautern ein 41-jähriger Deutscher durch eine Streife der Bundespolizei angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass gegen den Mann ein Haftbefehl des Amtsgerichts Kaiserslautern zur Strafvollstreckung aufgrund von Betrug vorlag. Da der 41-Jährige die Geldstrafe in Höhe von 460 Euro nicht bezahlen konnte, wurde er zur ...

    mehr
  • 02.10.2025 – 08:29

    BPOL-KL: Jugendlicher veranlasst Güterzug zur Schnellbremsung

    Obermohr (ots) - Am 1. Oktober 2025 um 17:45 Uhr wurde die Polizei nach einer Schnellbremsung eines Güterzuges bei Obermohr informiert. Grund hierfür war eine Person, die sich im Gleisbereich aufgehalten habe. Die Bundespolizeistreife traf vor Ort einen 17-jährigen Deutschen an, der angab aufgrund des Tragens von Kopfhörern den Zug nicht gehört zu haben. Der Triebfahrzeugführer äußerte, er habe den Jungen in den ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren