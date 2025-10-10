Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Tasereinsatz am Bahnhof Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am 9. Oktober 2025 um 20:45 Uhr informierte eine 52-jährige Frau die Bundespolizei am Bahnhof Bad Kreuznach über einen randalierenden Mann, welcher mit Gegenständen um sich werfe. Mit einer nach ihr geworfenen Flasche habe er sie nur knapp verfehlt. Die Streifenbeamten trafen einen 29-jährigen Polen an, der sich auch den Polizisten gegenüber aggressiv verhielt und auch diese mit Gegenständen bewarf. Ein Beamter wurde mutmaßlich durch eine Kette am Hals getroffen, aber nicht verletzt. Bei dem Versuch der Fesselung des Mannes leistete diesen erheblichen Widerstand und versuchte einen Polizisten in die Wade zu beißen. Daraufhin wurde das DEIG (Distanz-Elektro-Impulsgerät), umgangssprachlich Taser, angedroht und eingesetzt. Trotz der Fesselung trat der Mann weiter nach den Polizisten und ein Beamter der hinzugerufenen Polizei Bad Kreuznach wurde von dem 29-Jährigen ins Gesicht gespuckt. Daraufhin wurde dem Mann eine Spuckschutzhaube aufgesetzt. Weiterhin beleidigte er die Einsatzkräfte massiv und wurde mit zur Dienststelle der Bundespolizei genommen. Durch die Staatsanwaltschaft wurde eine Blutprobe angeordnet. Gegen den Mann bestand ein Haftbefehl des Amtsgerichtes Bad Kreuznach wegen Diebstahls. Demnach hat der 29-Jährige eine Gesamtfreiheitsstrafe von sechs Monaten zu verbüßen. Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die JVA Rohrbach gebracht. Außerdem wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und tätlichem Angriff auf Vollzugsbeamte, Beleidigung, gefährlicher Körperverletzung und Körperverletzung im Versuch eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell