BPOL-KL: Zeugenaufruf nach versuchter gefährlicher Körperverletzung und Beleidigungen

Ludwigshafen am Rhein (ots)

Am 10. Oktober 2025 kam es gegen 15:30 Uhr in der Unterführung des Hauptbahnhofes Ludwigshafen zu einer versuchten gefährlichen Körperverletzung, sowie zu Beleidigungen. Nach bisherigen Erkenntnissen näherte sich eine 39-jährige Deutsche in der Unterführung im Hauptbahnhof Ludwigshafen einer 25-jährigen Deutschen und beleidigte sie lautstark. Als die Geschädigte versuchte sich zu entfernen, soll die Beschuldigte eine Glasflasche in ihre Richtung geworfen haben, die ihr Ziel jedoch verfehlte. Anschließend habe sie die Flasche wieder aufgehoben und sei auf die Geschädigte zugegangen. Diese wehrte sich durch einen Tritt gegen die Brust der Angreiferin. Mehrere Jugendliche kamen der Geschädigten zu Hilfe, wodurch sie sich auf Bahnsteig 3 flüchten konnte. Kurz darauf sei die Beschuldigte ebenso auf Bahnsteig 3 erschienen und soll dort erneut auffällig geworden sein. Dort soll sie eine bislang unbekannte Frau beleidigt und körperlich angegriffen haben. Die unbekannte Frau habe sich durch Schläge zur Wehr gesetzt. Die alarmierten Polizeikräfte trafen die Tatverdächtige am Bahnsteig an. Sie führte die Glasflasche noch mit sich; zudem wurde ein Messer bei ihr aufgefunden und sichergestellt. Die Bundespolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sich zu melden. Insbesondere werden die Jugendlichen, die der ersten Geschädigten zu Hilfe kamen, sowie die bislang unbekannte zweite Geschädigte gebeten, Kontakt zur Bundespolizei aufzunehmen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern
Bereich Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0631/34073-1006
E-Mail: bpoli.kaiserslautern.presse@polizei.bund.de
http://www.bundespolizei.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

