Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei stellt mutmaßlichen Dieb dank Ortung

Essen, Düsseldorf (ots)

Am 20. Oktober führte die Zusammenarbeit der Einsatzkräfte an den Hauptbahnhöfen Essen und Düsseldorf mithilfe einer Ortungsfunktion zur Ergreifung eines afghanischen Staatsangehörigen.

Gegen 7:10 Uhr meldete ein deutscher Staatsangehöriger seinen Laptop bei der Bundespolizei am Essener Hauptbahnhof als gestohlen. Mithilfe eines Ortungsgeräts, das sich an dem Gerät befand, konnte er den Standort jedoch bestimmen.

Dieser befand sich am Düsseldorfer Hauptbahnhof. Der Geschädigte war zuvor mit dem ICE 206 von Karlsruhe nach Düsseldorf gefahren und hatte das Fehlen seiner Tasche mit dem Laptop erst später bemerkt.

Die Beamten in Essen informierten umgehend die Einsatzkräfte am Düsseldorfer Hauptbahnhof und gaben ihnen den aktuellen Standort durch. Diese trafen einen 26-jährigen Afghanen mit der Tasche an.

Nach erfolgter Belehrung gab der wohnungslose Mann lediglich an, er habe das Diebesgut kurz vor Eintreffen der Beamten käuflich erworben. Weitere Angaben machte er nicht.

Nach Abschluss der Maßnahmen entließen die Beamten den Mann und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls und Hehlerei ein.

Der Laptop konnte anschließend dem Besitzer zurückgegeben werden.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell