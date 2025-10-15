Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Korrektur Kontakt! Trickdiebin mit Vogel unterwegs - Schmuck gestohlen.

Lippe (ots)

In der Adolf-Sültemeier-Straße verschaffte sich eine Unbekannte am Dienstagmittag (14.10.2025) gegen 12:15 Uhr unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer älteren Dame.

Sie behauptete, einen Vogel, den sie in einem Käfig dabei hatte, an eine Person im Mehrfamilienhaus verkaufen zu wollen. Die beiden Frauen kamen ins Gespräch, schließlich bat die Unbekannte um Zettel und Stift. Die hilfsbereite Bewohnerin nahm sie mit in ihre Wohnung, wo sie sich interessiert umschaute. Hinterher bemerkte die Bewohnerin der Wohnung, dass ein Kästchen mit Goldschmuck fehlte. Der Wert kann noch nicht beziffert werden.

Die Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben: zwischen 50 und 60 Jahre alt, etwa 160 cm groß, stabile Statur, dunkle lange Haare. Sie trug einen schwarzen Parka, einen karierten Rock, schwarze Schuhe und hatte einen kleinen Vogelkäfig bei sich.

Wer Hinweise auf die Identität der Frau geben kann oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte telefonisch beim Kriminalkommissariat 6 unter 05231 6090.

