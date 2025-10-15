PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Motorroller gestohlen.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (14.10.2025) wurde ein Motorroller aus der Breslauer Straße gestohlen. Das Fahrzeug wurde gegen 6:45 Uhr an der Straße geparkt, gegen 10:30 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen des grünen Rollers der Marke Kreidler. Wer Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Rollers geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:25

    POL-LIP: Leopoldshöhe. Kleinkraftradfahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt.

    Lippe (ots) - Am Dienstagmorgen (14.10.2025) wollte ein Streifen-Team auf der Eckendorfer Straße einen Jugendlichen auf einem Kleinkraftrad anhalten, der mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Der 16-Jährige fuhr deutlich zu schnell über die Herforder Straße, die Anhaltesignale des nachfolgenden Streifenwagens missachtete er. Auf der Jahnstraße musste er ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 14:54

    POL-LIP: Kreis Lippe. ROADPOL "Focus on the Road" - Jeder siebte Fahrer abgelenkt.

    Lippe (ots) - In der vergangenen Woche (6.-12.10.2025) führte die Kreispolizeibehörde Lippe umfangreiche Verkehrskontrollen im Rahmen der europaweiten ROADPOL-Kampagne gegen Ablenkung am Steuer durch. Die Bilanz: An 101 Kontrollstellen überprüften die Beamten 953 Fahrzeuge und stellten fest: - 129 Verstöße wegen unerlaubter Handynutzung - 29 Gurtverstöße - 3 ...

    mehr
  • 13.10.2025 – 12:05

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruch in Wohnhaus.

    Lippe (ots) - Unbekannte brachen am Samstagabend (11.10.2025) zwischen 20:30 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Südfeld ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar. Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090. Pressekontakt: Polizei Lippe Pressestelle Dr. Laura Merks Telefon: 05231 / ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren