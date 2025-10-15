POL-LIP: Lage. Motorroller gestohlen.
Lippe (ots)
Am Dienstagmorgen (14.10.2025) wurde ein Motorroller aus der Breslauer Straße gestohlen. Das Fahrzeug wurde gegen 6:45 Uhr an der Straße geparkt, gegen 10:30 Uhr bemerkte der Besitzer das Fehlen des grünen Rollers der Marke Kreidler. Wer Hinweise auf Tatverdächtige oder auf den Verbleib des Rollers geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.
