POL-LIP: Bad Salzuflen-Werl-Aspe. Einbruch in Wohnhaus.

Unbekannte brachen am Samstagabend (11.10.2025) zwischen 20:30 und 22 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Südfeld ein. Sie beschädigten dabei ein Fenster. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.

Wer verdächtige Personen in dem Zusammenhang beobachtet hat, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2, Telefon 05231 6090.

