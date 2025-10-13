Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Leitplanke beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht im Plantagenweg am Samstagmorgen (11.10.2025) nach dem Verursacher. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte am frühen Morgen mit der Leitplanke und fuhr davon. Die Leitplanke wurde erheblich verbogen, der Sachschaden wird derzeit auf 7000 Euro geschätzt. Auch das Fahrzeug muss deutliche Beschädigungen aufweisen. Vermutlich handelt es sich um einen Seat Ibiza.

Der Schaden an der Leitplanke wurden um kurz vor 6 Uhr entdeckt, eine genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Wer Hinweise auf das verunfallte Auto und den Fahrer oder die Fahrerin geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

