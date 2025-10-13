PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Leitplanke beschädigt und abgehauen.

Lippe (ots)

Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht im Plantagenweg am Samstagmorgen (11.10.2025) nach dem Verursacher. Der unbekannte Fahrzeugführer kollidierte am frühen Morgen mit der Leitplanke und fuhr davon. Die Leitplanke wurde erheblich verbogen, der Sachschaden wird derzeit auf 7000 Euro geschätzt. Auch das Fahrzeug muss deutliche Beschädigungen aufweisen. Vermutlich handelt es sich um einen Seat Ibiza.

Der Schaden an der Leitplanke wurden um kurz vor 6 Uhr entdeckt, eine genaue Unfallzeit ist nicht bekannt. Wer Hinweise auf das verunfallte Auto und den Fahrer oder die Fahrerin geben kann, informiert bitte das Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Dr. Laura Merks
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 13.10.2025 – 12:03

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Verkehrsunfallflucht - Verursacher gesucht.

    Lippe (ots) - In der Schloßstraße kam es am Samstagabend (11.10.2025) gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Unfallbeteiligter davonfuhr. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr ein 64-jähriger Bad Salzufler mit seinem schwarzen Audi in Fahrtrichtung Lagesche Straße. An der Einmündung Schülerstraße kollidierte er mit einem geparkten BMW, nachdem er ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 11:46

    POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunken und ohne Führerschein Unfall gebaut

    Lippe (ots) - (rp) Ein 43 - jähriger Fahrzeugführer aus Bad Salzuflen befuhr am Samstagabend, gegen 17:25 Uhr, die Salzufler Straße in Bad Salzuflen in Fahrtrichtung Vlothoer Straße. Im Bereich einer Baustelle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte mehrere Baustellenschrankenzäune. Der Subaru kam erst im Graben zum Stehen. Ein Baustellenelement ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:04

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Über den Fuß gefahren und geflüchtet

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitagnachmittag ging eine 27-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem Hund am rechten Rand der gepflasterten Zuwegung vom "Kronenbruch" am Schieder-Stausee in Richtung Pyrmonter Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein schwarzer Mercedes-SUV ebenfalls die Zuwegung in Richtung der vorgenannten Straße. Dabei passierte er die Fußgängerin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren