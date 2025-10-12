PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Über den Fuß gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag ging eine 27-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem Hund am rechten Rand der gepflasterten Zuwegung vom "Kronenbruch" am Schieder-Stausee in Richtung Pyrmonter Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein schwarzer Mercedes-SUV ebenfalls die Zuwegung in Richtung der vorgenannten Straße. Dabei passierte er die Fußgängerin in einem derart geringen Abstand, dass er ihr über den rechten Fuß fuhr. Ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern, setzte der Fahrer / die Fahrerin die Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Mercedes - SUV machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 12.10.2025 – 10:01

    POL-LIP: Lage - Zu zweit mit Pedelec gestürzt

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagnachmittag gegen 15.35 Uhr befuhren zwei 15-jährige Mädchen aus Lage mit einem Pedelec die Unterführung zwischen Bahnhofstraße und Lemgoer Straße in Richtung der Lemgoer Straße. Eines der Mädchen saß dabei auf dem Gepäckträger des Pedelecs. Keines der Mädchen trug einen Fahrradhelm. In der Unterführung verlor die Fahrradlenkerin die Kontrolle über das Pedelec und es kam zum Sturz. ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 10:00

    POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Dieb auf frischer Tat erwischt und eingesperrt

    Lippe (ots) - (LW) Am Freitagabend gegen 19.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein 38-jähriger Mann aus Horn an einem Gartenbaubetrieb an der Wilberger Straße einen Container öffnete. Dieser dient dem Unternehmen als Lager, unter anderem für Werkzeuge. Als der Zeuge sah, dass der Mann offenbar beabsichtigte, diverse Gegenstände zu entwenden, schloss er hinter ...

    mehr
  • 12.10.2025 – 09:59

    POL-LIP: Dörentrup - Folgenreiches Ausweichmanöver

    Lippe (ots) - (LW) Am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Renault die Farmbecker Straße. Nach eigenen Aussagen wich sie einem die Fahrbahn querenden Wildtier aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiwache Lemgo fest, dass die Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren