Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg - Über den Fuß gefahren und geflüchtet

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagnachmittag ging eine 27-jährige Frau aus Schieder-Schwalenberg mit ihrem Hund am rechten Rand der gepflasterten Zuwegung vom "Kronenbruch" am Schieder-Stausee in Richtung Pyrmonter Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein schwarzer Mercedes-SUV ebenfalls die Zuwegung in Richtung der vorgenannten Straße. Dabei passierte er die Fußgängerin in einem derart geringen Abstand, dass er ihr über den rechten Fuß fuhr. Ohne sich um die leicht verletzte Fußgängerin zu kümmern, setzte der Fahrer / die Fahrerin die Fahrt fort und flüchtete vom Unfallort. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu dem flüchtigen schwarzen Mercedes - SUV machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell