Polizei Lippe

POL-LIP: Horn-Bad Meinberg - Dieb auf frischer Tat erwischt und eingesperrt

Lippe (ots)

(LW) Am Freitagabend gegen 19.35 Uhr beobachtete ein Zeuge, dass ein 38-jähriger Mann aus Horn an einem Gartenbaubetrieb an der Wilberger Straße einen Container öffnete. Dieser dient dem Unternehmen als Lager, unter anderem für Werkzeuge. Als der Zeuge sah, dass der Mann offenbar beabsichtigte, diverse Gegenstände zu entwenden, schloss er hinter diesem die Containertür und somit den Täter in diesem, bis zu Eintreffen der Polizei, ein. Bei der Durchsuchung des Täters wurde ein verbotenes Einhandmesser aufgefunden. Somit wird nicht nur wegen des Diebstahls mit Waffen, sondern auch wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen den Horner ermittelt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Leitstelle

Telefon: 05231/609-1222
Fax: 05231/609-1299
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

