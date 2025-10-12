PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup - Folgenreiches Ausweichmanöver

Lippe (ots)

(LW) Am Samstagmorgen gegen 10.35 Uhr befuhr eine 35-jährige Frau mit ihrem Renault die Farmbecker Straße. Nach eigenen Aussagen wich sie einem die Fahrbahn querenden Wildtier aus und verlor dabei die Kontrolle über ihren Pkw. Sie kam von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten der Polizeiwache Lemgo fest, dass die Unfallbeteiligte unter Alkoholeinfluss stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet und der Führerschein der Dame sichergestellt. Sie erwartet nun ein Strafverfahren. Der Pkw wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

