Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold/Kreis Lippe - Öffentlichkeitsfahndung nach 17-Jährigem beendet.

Lippe (ots)

Der seit dem 06.10.2025 vermisst gemeldete 17‑Jährige aus Detmold ist eigenständig nach Hause zurückgekehrt. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen.

Wir danken Medien und Bevölkerung ausdrücklich für die tatkräftige Unterstützung bei der Suche.

Aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte des Jugendlichen bitten wir, veröffentlichte Inhalte zur Fahndung zu löschen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

