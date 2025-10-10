Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und rund 80.000 Schaden.

Lippe (ots)

Etwa 80.000 Euro Sachschaden und zwei schwer verletzte Personen waren das Ergebnis nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (09.10.2025) auf der Humfelder Straße/L 758. Gegen 8.30 Uhr kam eine 45-jährige Tesla-Fahrerin aus Richtung Asemissen und beabsichtigte vom Zubringer nach links in Richtung Barntrup abzubiegen. Dabei übersah sie einen Audi A6, dessen 56-jähriger Fahrer in Richtung Rinteln unterwegs war. Die Wagen stießen zusammen und der Audi landete auf dem Dach im Straßengraben. Sowohl der Mann aus Paderborn als auch die Frau dem Kalletal erlitten nach ersten Einschätzungen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie beide in eine Klinik. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle blieb bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt.

