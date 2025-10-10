PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Barntrup-Alverdissen. Verkehrsunfall mit zwei Verletzten und rund 80.000 Schaden.

Lippe (ots)

Etwa 80.000 Euro Sachschaden und zwei schwer verletzte Personen waren das Ergebnis nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen (09.10.2025) auf der Humfelder Straße/L 758. Gegen 8.30 Uhr kam eine 45-jährige Tesla-Fahrerin aus Richtung Asemissen und beabsichtigte vom Zubringer nach links in Richtung Barntrup abzubiegen. Dabei übersah sie einen Audi A6, dessen 56-jähriger Fahrer in Richtung Rinteln unterwegs war. Die Wagen stießen zusammen und der Audi landete auf dem Dach im Straßengraben. Sowohl der Mann aus Paderborn als auch die Frau dem Kalletal erlitten nach ersten Einschätzungen schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie beide in eine Klinik. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Bereich der Unfallstelle blieb bis etwa 10.30 Uhr voll gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 12:02

    POL-LIP: Detmold. Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer.

    Lippe (ots) - Am späten Mittwochabend (08.10.2025) gegen 22.30 Uhr kam es im Bereich Bielefelder Straße/Kissinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bielefelder Straße stadteinwärts. Als sie nach links in die Kissinger Straße abbiegen wollte, übersah sie augenscheinlich einen 62-Jährigen, der mit ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 12:01

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich beim Abbiegen.

    Lippe (ots) - Im Kreuzungsbereich der Lockhauser Straße/Walhallastraße kollidierten am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 20.30 Uhr zwei Fahrzeuge. Eine 24-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Mercedes auf der Walhallastraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Schlossstraße abzubiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:57

    POL-LIP: Blomberg. Von Motorrad gestürzt und schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Auf der Nessenbergstraße stürzte am Mittwochnachmittag (08.10.2025) gegen 15.50 Uhr ein junger Motorradfahrer. Der 16-Jährige fuhr auf seiner KTM in Richtung Blomberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und auf eine Rasenfläche neben der Fahrbahn geriet. Der Kraftradfahrer aus Blomberg kollidierte mit einem Leitpfosten und erlitt durch einen Sturz schwere ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren