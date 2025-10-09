PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (08.10.2025) gegen 22.30 Uhr kam es im Bereich Bielefelder Straße/Kissinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bielefelder Straße stadteinwärts. Als sie nach links in die Kissinger Straße abbiegen wollte, übersah sie augenscheinlich einen 62-Jährigen, der mit seiner Honda stadtauswärts unterwegs war. In Höhe eines Fußgängerüberweges stießen die beiden zusammen, wodurch der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein zufällig vorbeifahrendes Rettungswagen-Team kümmerte sich unmittelbar um ihn und brachte den Mann aus Oerlinghausen ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Honda musste abgeschleppt werden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

  • 09.10.2025 – 12:01

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich beim Abbiegen.

    Lippe (ots) - Im Kreuzungsbereich der Lockhauser Straße/Walhallastraße kollidierten am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 20.30 Uhr zwei Fahrzeuge. Eine 24-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Mercedes auf der Walhallastraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Schlossstraße abzubiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:57

    POL-LIP: Blomberg. Von Motorrad gestürzt und schwer verletzt.

    Lippe (ots) - Auf der Nessenbergstraße stürzte am Mittwochnachmittag (08.10.2025) gegen 15.50 Uhr ein junger Motorradfahrer. Der 16-Jährige fuhr auf seiner KTM in Richtung Blomberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und auf eine Rasenfläche neben der Fahrbahn geriet. Der Kraftradfahrer aus Blomberg kollidierte mit einem Leitpfosten und erlitt durch einen Sturz schwere ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 11:56

    POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrerin stürzt - Autofahrerin flüchtet.

    Lippe (ots) - Im Bereich der Heidenoldendorfer Straße kam es am Mittwochmorgen (08.10.2025) gegen 7.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 17-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung Wittekindstraße. Als eine unbekannte Autofahrerin von der Sichterheidestraße in Richtung Heidenoldendorfer Straße abbog, fuhr sie nach ersten ...

    mehr
