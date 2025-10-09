Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Autofahrerin kollidiert mit Motorradfahrer.

Lippe (ots)

Am späten Mittwochabend (08.10.2025) gegen 22.30 Uhr kam es im Bereich Bielefelder Straße/Kissinger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 36-Jährige aus Detmold fuhr mit ihrer Mercedes A-Klasse auf der Bielefelder Straße stadteinwärts. Als sie nach links in die Kissinger Straße abbiegen wollte, übersah sie augenscheinlich einen 62-Jährigen, der mit seiner Honda stadtauswärts unterwegs war. In Höhe eines Fußgängerüberweges stießen die beiden zusammen, wodurch der Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitt. Ein zufällig vorbeifahrendes Rettungswagen-Team kümmerte sich unmittelbar um ihn und brachte den Mann aus Oerlinghausen ins Klinikum. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Die Honda musste abgeschleppt werden.

