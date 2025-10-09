PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Zusammenstoß im Kreuzungsbereich beim Abbiegen.

Lippe (ots)

Im Kreuzungsbereich der Lockhauser Straße/Walhallastraße kollidierten am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 20.30 Uhr zwei Fahrzeuge. Eine 24-Jährige aus Bad Salzuflen fuhr mit ihrem Mercedes auf der Walhallastraße und beabsichtigte an der Kreuzung nach links in die Schlossstraße abzubiegen. Dabei übersah sie nach ersten Erkenntnissen eine vorfahrtsberechtigte 55-Jährige aus Bad Salzuflen, die mit ihrem Skoda auf der Lockhauser Straße in Richtung Walhallastraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß der beiden Wagen wurden beide Fahrerinnen sowie eine 31-jährige Beifahrerin im Mercedes leicht verletzt. Alle drei Personen brachte der Rettungsdienst in Krankenhäuser. An den Autos, die nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten, entstand ein Sachschaden in Höhe von geschätzten 30.000 Euro. Die Straßen im Bereich der Unfallstelle blieben bis etwa 21.45 Uhr gesperrt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

