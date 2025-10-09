Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Ladendieb greift Mitarbeiter an und flüchtet.

Lippe (ots)

In der Lange Straße wurde ein unbekannter Mann am Mittwochabend (08.10.2025) gegen 18.20 Uhr im Drogeriemarkt Müller beim Ladendiebstahl ertappt. Ein Mitarbeiter sprach ihn an, nachdem er den Kassenbereich passierte, ohne diverse Kosmetikartikel in seiner Tasche bezahlt zu haben. Daraufhin griff der Ladendieb den 23-Jährigen körperlich an und flüchtete - jedoch ohne seine Beute - in Richtung Fußgängerzone. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte den Flüchtigen, stoppte ihn und brachte ihn zur Drogerie zurück. Als der Mitarbeiter ihn an einer erneuten Flucht hindern wollte, wurde er wiederholt von dem Dieb gestoßen und stürzte. Dabei wurde er leicht verletzt. Der unbekannte Mann rannte davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: ca. 40 - 50 Jahre alt, dunkler Haarkranz und dunkler Teint, bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einer dunklen Hose, sprach mit russischem Akzent. Hinweise zum räuberischen Diebstahl und dem flüchtigen Tatverdächtigen richten Sie bitte unter (05231) 6090 an das Kriminalkommissariat 5.

