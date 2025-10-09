POL-LIP: Lage. Werkzeug aus Fahrzeug gestohlen.
Lippe (ots)
Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen (07./08.10.2025) waren Werkzeug-Diebe in der Hörster Straße unterwegs. Sie brachen die Tür eines Renault Masters auf, der auf einem Parkplatz abgestellt war. Die Diebe entwendeten diverses Werkzeug im Wert von über 1.000 Euro aus dem Wagen und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugenhinweise zum Diebstahl erbittet das Kriminalkommissariat 2 telefonisch unter (05231) 6090.
