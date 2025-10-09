PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Von Motorrad gestürzt und schwer verletzt.

Lippe (ots)

Auf der Nessenbergstraße stürzte am Mittwochnachmittag (08.10.2025) gegen 15.50 Uhr ein junger Motorradfahrer. Der 16-Jährige fuhr auf seiner KTM in Richtung Blomberg, als er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor und auf eine Rasenfläche neben der Fahrbahn geriet. Der Kraftradfahrer aus Blomberg kollidierte mit einem Leitpfosten und erlitt durch einen Sturz schwere Verletzungen. Ersthelfer kümmerten sich um den Jugendlichen, bis der Rettungsdienst ihn in ein Klinikum brachte.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Nina Ehm
Telefon: 05231 / 609 - 5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

