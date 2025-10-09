Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. E-Scooter-Fahrerin stürzt - Autofahrerin flüchtet.

Lippe (ots)

Im Bereich der Heidenoldendorfer Straße kam es am Mittwochmorgen (08.10.2025) gegen 7.40 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 17-Jährige aus Lage fuhr mit ihrem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg in Richtung Wittekindstraße. Als eine unbekannte Autofahrerin von der Sichterheidestraße in Richtung Heidenoldendorfer Straße abbog, fuhr sie nach ersten Erkenntnissen zu schnell in den Einmündungsbereich ein, so dass die E-Scooter-Fahrerin unvermittelt stark abbremsen musste. Ihr E-Scooter kippte durch die Gefahrenbremsung nach vorne, so dass die Jugendliche stürzte und leicht verletzt wurde. Die Autofahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen. Die Frau soll etwa 40 - 45 Jahre alt gewesen sein und hatte braune, lockige, schulterlange Haare. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen kleinen weißen PKW mit schwarzen Elementen an der Fahrzeugrückseite. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen: Hinweise zur Unfallflucht melden Sie bitte unter der Rufnummer (05231) 6090.

