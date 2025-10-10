Polizei Lippe

POL-LIP: Kalletal. Böschung hinunter geschleudert.

Lippe (ots)

In der Straße Elend (B 238) kam ein Autofahrer am Donnerstagvormittag (09.10.2025) von der Fahrbahn ab, weil er nach ersten Erkenntnissen zu schnell unterwegs war. Der 83-Jährige aus dem Kalletal fuhr gegen 11 Uhr mit seinem Dacia Duster in Richtung Dalbke. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, der sich zunächst drehte und anschließend eine Böschung hinunterstürzte und schließlich auf dem Dach landete. Der 83-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Ersthelfer kümmerten sich um ihn, bis der Rettungsdienst eintraf und ihn ins Krankenhaus brachte. Der Dacia musste abgeschleppt werden, an ihm entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro.

