POL-LIP: Lage - Tageswohnungseinbruch
Lippe (ots)
(LW) Im Laufe des Freitagnachmittages verschafften sich bislang unbekannte Täter durch Aufbrechen des Türschlosses Zutritt zu einer Wohnung in der Gorch-Fock-Straße. Sie durchsuchten die gesamte Wohnung und öffneten sämtliche Schränke und sonstigen Behältnisse. Zur Tatbeute liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Zeugen, denen am Freitagnachmittag verdächtige Personen im Bereich der Gorch-Fock-Straße aufgefallen sind, werden gebeten, ihre Feststellungen der Polizei Detmold unter der Telefonnummer 05231-6090 mitzuteilen.
