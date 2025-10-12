POL-LIP: Lage - Tageswohnungseinbruch

Lippe (ots) - (LW) Am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr befuhr ein 62-jähriger Kradfahrer aus Detmold mit seiner Harley Davidson die Straße Hellweg in Fahrtrichtung Detmold. Dabei registrierte er einen Pkw zu spät, dessen Fahrer nach links in die Straße Hellenburg abbiegen wollte. Als der Kradfahrer die Absicht des Pkw-Fahrers erkannte, führte er eine Gefahrenbremsung durch, um einen Auffahrunfall zu vermeiden. Dabei ...

mehr